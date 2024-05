Hanna Żudziewicz w spodniach na wiosnę. Rewelacyjnie wydłużają nogi

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to znana para tancerzy, która regularnie pojawia się w programie "Taniec z Gwiazdami". W tym sezonie Żudziewicz partnerowała Filipowi Chajzerowi, a Jeschke Anicie Sokołowskiej, z którą udało mu się zdobyć Kryształową Kulę. Prywatnie para wychowuje córkę Różę , która przyszła na świat w październiku 2022 roku.

Zdjęcia całej rodziny można oglądać na Instagramie. To również tam internautki "podglądają" stylizacje tancerki. Hanna Żudziewicz nie lubi nudy, jeśli chodzi o modę . Ostatnio postawiła na modny krój spodni, ale o gładkim modelu nie było mowy.

Kto by pomyślał, że spodnie, które nosiły "dzieci kwiaty", mogą być tak szykowne. Tancerka wybrała model w drobny, pomarańczowy wzór i uzupełniła go śnieżnobiałą koszulą oraz śmietankową marynarką o wydłużonym kroju.

To nie był jednak pierwszy raz, kiedy Żudziewicz pokazała się w owych dzwonach. Przy okazji święcenia wielkanocnego koszyczka zestawiła je z kurtką "przejściówką" oraz sneakersami na wymyślnych podeszwach. Jak widać, spodnie tancerki cechuje uniwersalność. Wystarczy tylko odpowiednia kompozycja kolorystyczna.

