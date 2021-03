Haul zakupowy – co to jest i dlaczego cieszy się popularnością

Haul zakupowy – co oznacza ten termin?

Haul zakupowy we vlogosferze pojawił się około 2010 roku i zdaniem specjalistów był chwilowym trendem. Jak widać, ten trend pozostał z nami na dłużej, a po latach haul zakupowy nadal ma się świetnie. By się o tym przekonać, wystarczy w serwisie YouTube – od którego wszystko się zaczęło – wpisać formułę "haul zakupowy". Okazuje się, że liczba filmików jest porażająca!

Haul to słowo pochodzące z języka angielskiego, które oznacza dosłownie "łup", "zdobycz", a w kontekście omawianego zjawiska jest po prostu wideorelacją z zakupowego szaleństwa. Haul zakupowy swój początek miał w tzw. tutorialach, czyli filmikach instruktażowych, w których youtuberzy dzielą się ze swoimi widzami wiedzą na konkretny temat.

Zarówno tutoriale, jak i wideorelacje z haulu zakupowego są filmami amatorskimi, nagrywanymi przez vlogerów w warunkach domowych. Formuła tych krótkich filmików opiera się na prostym scenariuszu – jej autor pokazuje swoim widzom, co kupił, gdzie, za ile i opisuje subiektywne wrażenia związane z zakupionymi przedmiotami.

A co może być tematem haulu zakupowego?

Haul zakupowy – rodzaje

Równolegle rekordy popularności biły haule z zakupów kosmetycznych, co nie dziwi, biorąc pod uwagę popularność kanałów urodowych z tutorialami makijażowymi. Ich autorki, amatorki make’upu, niekiedy profesjonalne makijażystki , odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, przestały ograniczać się tylko do tutoriali, pokazując także swoje "łowy" kosmetyczne.

Choć najbardziej popularne, to haule odzieżowe czy kosmetyczne, w tym haule włosowe czy pielęgnacyjne, nie są jedynymi. Są też haule tematyczne – np. dotyczące modnych w ostatnim czasie zakupów z Chin, tzw. projekt "Denko" czy haule jedzeniowe lub poświęcone konkretnej sieciówce, sezonowi, konkretnej kolekcji, a nawet produktom z konkretnego dyskontu!

Haul zakupowy – kim jest autor filmiku?

Kim jest autor haulu zakupowego? Z uwagi na fakt, iż podobno zjawisko to narodziło się na forach wizażowych, to początkowo twórcami tego typu filmów były młode kobiety, a także nastolatki.

Jednak wraz z biegiem czasu na fali popularności tego trendu okazało się, że niemal każdy, kto na co dzień robi zakupy, może stać się twórcą haulu zakupowego. Opisywać, recenzować, a niekiedy nawet i reklamować można właściwie wszystko – od luksusowego płaszcza, przez podkład do twarzy czy szczotkę do włosów z Chin, aż po ryż czy makaron z popularnego dyskontu.