Wielka promocja na kosmetyki. Za te produkty zapłacisz nawet o połowę mniej

Czerwiec obfituje w liczne promocje. Chociaż niedawno w drogeriach Rossmann skończyła się promocja -55% na kosmetyki do makijażu , ale to nie koniec obniżek. Od 1 czerwca w Rossmannie zapłacisz mniej za produkty do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów . Osoby, które jeszcze nie zdążyły zaopatrzyć się w kosmetyki makijażu, dostaną je w atrakcyjnej cenie w drogerii Hebe.

W drogeriach Hebe nadal przecenione są zarówno kosmetyki do makijażu, takie: tusze do rzęs, pudry, podkłady, rozświetlacze i cenie do powie, jak i produkty do pielęgnacji twarzy, z tonikami, kremami, żelami i płynami miceralnymi na czele. Obniżki dotyczą zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych, gdzie obowiązuje darmowa wysyłka dla zalogowanych klientów, którzy wydadzą mniej niż 15 zł.