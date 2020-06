Jak wykonać makijaż na wesele? Poznaj sposoby na przedłużenie trwałości makijażu

Jak wykonać makijaż na wesele – ważne wskazówki

W przeciwieństwie do innych makijaży, makijaż na wesele musi przetrwać nawet największe upały oraz powinien być nieco mocniejszy. Przede wszystkim łączy w sobie elementy makijażu dziennego i wieczorowego, aby świetnie wyglądał na zdjęciach z uroczystości. Jeśli zamierzasz wykonać samodzielnie makijaż na wesele, warto znacznie wcześniej ćwiczyć jego nakładanie, by w dniu ślubu i wesela z łatwością sobie z nim poradzić. Możesz zacząć od nałożenia bazy i podkładu, ale bardzo skutecznym sposobem jest wykorzystanie metody odwróconej. W związku z tym najpierw zacznij malować oczy (uprzednio stosując bazę i korektor), a dopiero później przejdź do reszty twarzy. Do wykonania makijażu na wesele korzystaj ze sprawdzonych kosmetyków.