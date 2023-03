Heidi Klum tym razem przesadziła? Wszyscy się za nią oglądali

Heidi Klum przesadziła?

Rozcięcie w sukni Heidi Klum zaczynało się już na wysokości biodra, co wyeksponowało nogi. Tej kreacji nie zaliczymy raczej do najlepszych w karierze modelki. Zasady stylizacji mówią bowiem przede wszystkim o zachowaniu równowagi. Jeśli góra jest odważna, to dół powinien być raczej stonowany. I odwrotnie. Nadmiar i przesada nie są mile widziane.