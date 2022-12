Zjawiskowa Heidi Klum na premierze "Avatar: Istota wody". Jej kreacja oddaje klimat filmu

Na ten moment James Cameron kazał nam naprawdę długo czekać. Po 13 latach do kin trafi druga część światowego hitu. Film "Avatar: Istota wody" jest kontynuacją produkcji z 2009 roku. Pokazuje dalszą historię Jake'a i Neytiri, którzy muszą ochronić swoją rodzinę przed kolejną inwazją na planetę Pandora. Czy powtórzy sukces pierwszej części? Przypomnijmy, że "Avatar" przez lata utrzymywał się na szczycie listy najbardziej dochodowych produkcji w historii kina.

Hollywoodzka premiera filmu "Avatar: Istota wody"

Choć film "Avatar: Istota wody" trafi do polskich kin 16 grudnia, to w Hollywood miał już swoją premierę. Na wydarzeniu pojawiły się takie gwiazdy, jak Henry Cavil i The Weeknd. Jednak wzrok na niebieskim dywanie najbardziej przyciągała Heidi Klum, która doskonale wie, jak ubrać się stosowanie do okazji i zachwycić wszystkich zgromadzonych gości.

Heidi Klum: "Pomyślałam, że fajnie byłoby się sklonować"

Heidi Klum nie zawiodła

Heidi Klum pojawiła się na premierze filmu "Avatar: Istota wody" w sukni wykonanej z niezwykle cienkiego, półprzezroczystego, lecz błyszczącego materiału. Jego warstwy oplatające ciało modelki wyglądały jak strumień wody lub delikatna mgła. Asymetryczna kreacja na jedno ramię eksponowała nogi dzięki głębokiemu rozcięciu.

Klum dobrała do tego srebrne kolczyki i "niewidzialne" buty na szpilkach, które z daleka były zupełnie niewidoczne i wywoływały wrażenie bosych stóp. Modelka postawiła na ciemniejszy makijaż oka i ulizane do tyłu włosy, dzięki którym wyglądała, jakby właśnie wynurzyła się z wody. Nikt lepiej nie interpretuje tematu niż Heidi Klum. Jej stylizacja to prawdziwa "istota wody".

Źródło zdjęć: © East News | Jordan Strauss Heidi Klum przyszła na premierę filmu "Avatar: Istota wody"

Źródło zdjęć: © East News | Jordan Strauss Heidi Klum w zwiewnej kreacji

