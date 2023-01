Heidi Klum zaskoczyła kombinezonem narciarskim. Jak gwiazdy ubierają się na stoki?

Nie od dziś wiemy, że Heidi Klum ma szalone podejście do mody. Jeśli myślicie, że na stok narciarski wybrała białą lub czarną kurtkę, to jesteście w błędzie. Modelka szusowała w kwiecistym kombinezonie. To trzeba zobaczyć. A jak inne zagraniczne i polskie gwiazdy ubierają się na narty?