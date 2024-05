Nie zachwyciła na Festiwalu Filmowym w Cannes 2024. Heidi Klum znów przesadziła z dekoltem

Trzeba jednak wiedzieć, że modelka nieczęsto stawia na klasykę, a wręcz gustuje w modowej ekstrawagancji, która niestety często wychodzi jej na niekorzyść. Tak było w przypadku sukni, którą wybrała na galę Knights of Charity, która odbyła się 22 maja w Cannes. To najlepszy dowód na to, że Heidi Klum w swojej karierze naprzemiennie zalicza modowe wzloty i upadki, a jej gust i porady stylistów pozostawiają wiele do życzenia.