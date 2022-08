Zamieszkała z chłopakiem. Ujawniła, dlaczego nie śpi z nim jednym łóżku

Kolejne reguły Carsyn są nie mniej szokujące. "Partner nie powinien mieć nic do gadania w kwestii urządzania wnętrz. To ty powinnaś zająć się zakupami, a on po prostu zobaczy już gotowe mieszkanie" - stwierdziła. Soto przyznała też, że nie sypia z Benem w jednej sypialni. "Każdy partner powinien mieć oddzielne pokoje, aby móc je dekorować tak, jak chce" - dodaje. Na dowód swoich słów pokazała sypialnię, w której nocuje, a następnie pokój partnera.