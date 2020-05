Henna do włosów. Sprawdź, jak jej używać, by podkreślić kolor

Henna do włosów jest bardzo popularnym kosmetykiem przeznaczonym do koloryzacji. Najczęściej mówi się o tym, że jest znacznie zdrowszą alternatywą niż zwykłe farby z drogerii. Henna do włosów pozwala na piękne podbicie koloru oraz wzmocnienie pasm. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto ją zastosować, przeczytaj poniższe informacje.

Henna do włosów to specyfik znany jeszcze w starożytności, choć do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Z powodzeniem zastępuje wiele szkodliwych farb do włosów, ale nie tylko, ponieważ z jej pomocą można także wspomóc leczenie łupieżu oraz podkreślić łuki brwiowe. Sprawdź, co powinnaś wiedzieć o hennie do włosów.

Henna do włosów – największe zalety Henna do włosów występuje w formie sproszkowanej – kosmetyk pozyskuje się z rośliny o nazwie lawsonia bezbronna. Rośnie ona w Indiach, Australii, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W skład naturalnej henny wchodzą m.in.: wapń, magnez, potas, błonnik, kwas oleinowy, kwas linolowy, a także witaminy A, B i D. To właśnie dzięki swoim właściwościom henna do włosów pielęgnuje oraz zapewnia pasmom intensywny kolor. Ze względu na zastosowanie różnych naturalnych barwników, możesz uzyskać wiele różnorodnych odcieni – od ciepłych miedzi po głębokie brązy.

Zalety henny do włosów: łagodnie farbuje włosy;

pogłębia kolor;

nie szkodzi pasmom;

dodaje blasku;

skutecznie pokrywa odrosty.

Henna do włosów – możliwe wady

Pamiętaj, że henna do włosów jedynie pogłębia kolor i odcień, ale nie zapewni spektakularnej metamorfozy i z jej pomocą nie rozjaśnisz włosów. Niestety, zbyt częste stosowanie henny może przyczynić się do wysuszenia włosów. W zależności od kondycji włosów henna może dosyć szybko się spłukać albo wprost przeciwnie, zostanie na włosach znacznie dłużej. Stosując hennę, nigdy nie masz pewności, jaki odcień uzyskasz, ponieważ wszystko zależy od twojego naturalnego koloru. Henna do włosów również specyficznie pachnie, co może być dla niektórych uciążliwe.

Henna do włosów – jak wygląda koloryzacja?

Najlepsze efekty uzyskasz, stosując hennę do włosów co 6 tygodni. Oprócz tego stosuj odżywcze maski i dobre jakościowo szampony, aby nie uszkodzić pasm oraz zapewnić im jeszcze lepszą pielęgnację. Jeśli chcesz zastosować klasyczną hennę do włosów w proszku, na samym początku umyj włosy, a następnie wymieszaj hennę z ciepłą wodą i kilkoma kroplami soku z cytryny. Równomiernie nałóż papkę na włosy, po czym zawiń pasma w folię spożywczą. Dobrym pomysłem jest jeszcze owinięcie głowy ręcznikiem. Po kilku godzinach możesz zmyć hennę z włosów. Pierwsze mycie włosów po koloryzacji możesz przeprowadzić dopiero po 48 godzinach.