Henna pudrowa. Na czym polega ten coraz popularniejszy zabieg kosmetyczny?

Henna pudrowa – o co chodzi?

Henna pudrowa, choć jest nowością na rynku kosmetycznym, zdążyła doprowadzić do małej rewolucji. Wiele kobiet wybiera właśnie ten zabieg ze względu na bezbolesność, ale oczywiście nie tylko. Dzięki hennie pudrowej, brwi stają się znacznie ciemniejsze, optycznie zagęszczone oraz także odżywione. W przeciwieństwie do makijażu permanentnego, efekt jest bardzo naturalny, a przy tym wyraźny. Zabieg henną pudrową trwa około 45 minut, natomiast sam czas trzymania barwnika na brwiach to 20-30 minut. Ze względu na fakt, że do zabiegu wykorzystuje się hennę, warto przeprowadzić próbę uczuleniową, czyli minimum 2 doby przed wizytą u kosmetyczki.