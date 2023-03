Edyta Herbuś promuje "modę na recykling". I nie mówimy tutaj o oddzielaniu papieru od plastiku, ale o kreacji, która powstała z elektroodpadów. Gwiazda zaangażowała się w edukacyjny projekt, który uczy kreatywnego podejścia do mody, a także do właściwego dbania o środowisko. Pomysłodawczyni– Anna Kubisz - pracowała nad projektem wraz z dziećmi. Użyła do tego slotów do kart z telefonów i drukowanych płytek. Aż trudno uwierzyć, patrząc na efekt końcowy.

Edyta Herbuś jak seksowna wojowniczka

Edyta Herbuś wygląda przepięknie nawet ubrana w elektroodpady. Tancerka opublikowała w sieci wideo, gdzie tańczy w oryginalnej sukience. Model przypomina kreację Xeny – wojowniczej księżniczki z serialu lat 90.

Gwiazda wybrała nietypowy projekt, który sprawia wrażenie ciężkiej zbroi

Z dalszego punktu widzenia strój wygląda na bardzo ciężki. Pokryty "medalionami" i masywnymi "kamieniami", wydaje się trudny do udźwignięcia, a co dopiero do wprawienia w ruch.

Jednak Edyta Herbuś sprostała wyzwaniu, tworząc kobiecy, zmysłowy i mocny "spektakl". W roli głównej - ekologiczna sukienka.

Ramiączka z pasów samochodowych? Oto przykład wielofunkcyjności

Dopiero z bliższej perspektywy ekologiczny projekt ujawnia swoją oryginalną strukturę. Ramiączka sukienki przypominają pasy samochodowe. Prawą stronę sukienki pokrywają płytki drukowane, zaś lewą - sloty do kart telefonicznych.

Ich struktura tworzy misterny i dekoracyjny efekt, który można porównać do biżuterii. Z "szeroko otwartymi oczami" można doszukać się potencjału i ciekawego designu tam, gdzie na pozór nie występuje.

Moda idzie w parze z ekologią

Kreacja Edyty Herbuś, zaprojektowana przez Annę Kubisz, to dowód na to, że moda potrafi iść w parze z ekologią, troską o środowisko i zdrowym rozsądkiem.

Niebanalny design angażujący głęboki dekolt, paski udające frędzle, a także wielowymiarowa struktura ubrania - świetnie wpisują się w obowiązujące trendy. A wystarczyły jedynie chęci i wyobraźnia, aby zrobić "coś z niczego".

