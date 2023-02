Imprezowa Edyta Herbuś. Dała popis na ultrawysokich obcasach

Edyta Herbuś w stylu dyskotekowym nastroju

Witamy w latach 80., gdzie króluje połysk i sylwetka odwróconego trójkąta. Edycie Herbuś najwyraźniej przypadł do gustu klimat disco. Przerysowana forma stylizacji, a także wyrazista faktura, obok której nie da się przejść obojętnie - to cechy dekady, w której debiutowała Madonna i bawiły się nasze mamy. Lata 80. z hukiem powróciły do mody, wprowadzając do garderoby Edyty Herbuś sporą dawkę spontaniczności.