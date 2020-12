Historia Simona Mola. Zarażał Polki wirusem HIV, odmawiał użycia prezerwatywy

Simon Mol przyjechał do Polski w 1999 roku. Stał się guru środowisk walczących z rasizmem. Jak się później okazało, jego historia o sobie samym okazała się mrzonką. Zanim udało się ustalić jego prawdziwą tożsamość, prawdopodobnie celowo, współżył z kobietami bez użycia prezerwatywy, wiedząc, że jest nosicielem wirusa HIV. Teraz "Fakt" informuje, że choć w Polsce Mol jest antybohaterem, w ojczystym kraju, czyli Kamerunie ma dobrą prasę.

"Jego śmierć na nowo przypomina nam, że choroba, którą nas zaraził, jest śmiertelna"

Mężczyzna kreował się na człowieka, który w swoim ojczystym kraju był prześladowany. Twierdził, że był dziennikarzem, który pisał o korupcji i dlatego musiał uciekać. W jego historię uwierzyły polskie władze, przyznając mu status uchodźcy. Dziennikarze "Rz" odkryli, że prawda o Simonie Molu jest zgoła inna. Dotarli do jego rodziny i rzekomych współpracowników w Kamerunie. Bohaterska przeszłość okazała się kłamstwem.

Nie był anonimem

Simon Mol został aresztowany w styczniu 2007 roku za celowe zarażanie wirusem HIV. Do prokuratury zgłosiło się 11 poszkodowanych kobiet. Mol podtrzymywał, że jest niewinny, mówił, że nikogo nie zaraził. Jednak fakty mówiły same za siebie. Skojarzył je lekarz z warszawskiego szpitala. Trafiła do niego 23-latka, nosicielka wirusa, który bardzo rzadko występuje w Polsce. Medyk zorientował się, że z podobnymi przypadkami już się spotkał i zawiadomił policję. Tak zaczęła się sprawa i śledztwo.