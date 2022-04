Historia ukraińskiej snajperki. Jest "bohaterką współczesnej wojny"

"Na pewno wygramy. Wytrzymam do końca!"

Snajperka dołączyła do jednego z batalionów piechoty morskiej w 2017 roku. Wstąpiła do wojska, ponieważ chciała, by jej młodszy brat, który również służył, mógł być z niej dumny. Wielokrotnie odbywała misje bojowe we wschodniej części Ukrainy. W styczniu tego roku kontrakt "Charcoal" wygasł, więc kobieta postanowiła zrobić sobie przerwę. Nie potrwała ona jednak długo. Miesiąc później rozpoczęła się wojna, a snajperka wróciła do służby zmobilizowana, by bronić swojego kraju. Zasiliła szeregi 35. brygady piechoty morskiej nazwanej na cześć kontradmirała Mychajło Ostrogradskiego.