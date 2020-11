Historia związku Dody i Emila Stępnia. Ukrywali miłość, aż do dnia ślubu

Doda i Emil Stępień – jak się poznali?

Ślub pary był zaskoczeniem dla wszystkich, nawet dla rodziców celebrytki. Przyjęcie odbyło się w luksusowym hotelu Villa Padierna Palace. Goście piosenkarki i jej świeżo poślubionego męża, których było ok. 50., mieli do dyspozycji m.in. pola golfowe, basen, siłownię, SPA i sauny.

Z okazji pierwszej rocznicy para udała się do Izraela. Była to niespodzianka ze strony Dody dla męża.

Doda i Emil Stępień – kłopoty w związku?

Być może sytuacja to pokłosie trudów społecznej kwarantanny. Pandemia dała się we znaki wielu związkom. Doda tak mówiła o swoim mężu podczas okresu izolacji: "Mój mąż nie gotuje za bardzo. My się za to więcej teraz kłócimy i nie jest kolorowo. Człowiek jak nie może juz jeździć to zaczyna za tym tęsknić. Jestem ciągle skazana na jedna osobę. Siedzę ze swoim chłopem i już oszaleć idzie".