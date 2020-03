WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 czerwona sukienka Materiał partnera 1 godzinę temu Hit lata, czyli czerwona sukienka - w tych modelach przyciągniesz niejedno spojrzenie! Czerwona sukienka to najprostszy sposób na stylizację, w której na pewno nie przejdziesz niezauważona! Ale jakie fasony i wzory królują w tym sezonie? Sprawdzamy najpiękniejsze czerwone sukienki na lato i podpowiadamy, jak je nosić! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czerwona sukienka jest niezawodnym sposobem na zwrócenie na siebie uwagi. (Materiały prasowe) Czerwona sukienka – ponadczasowy hit Od czerwieni Valentino, po soczystą malinę i ciemne, karminowe bordo – odcienie czerwonego co sezon pojawiają się wśród najgorętszych trendów. A czerwona sukienka dla wielu z nas jest niezbędnym elementem modowej klasyki, tuż obok trencza, ramoneski czy jeansów. Nic dziwnego. -Czerwone kreacje, bez względu na krój czy wzór, dodają energii i pewności siebie. Fenomenalnie sprawdzają się na co dzień i od święta. A poza tym pasują zarówno eterycznym blondynkom, jak i brunetkom o śniadej cerze. I, co wciąż nas zaskakuje, świetnie wygląda nie tylko ze szpilkami, ale też z płaskimi sandałkami, sneakersami czy ulubionymi Conversami. – podpowiada Karolina Górka z redakcji portalu allani.pl . Zastanawiasz się, na jaką czerwoną sukienkę postawić w tym sezonie? Przed Tobą najciekawsze propozycje z sieciówek i sklepów online, które znajdziesz tutaj: sukienki czerwone! Czerwona kreacja midi – szyk i elegancja Wiosna/lato 2020 to kolejny sezon sukienek midi, czyli tych sięgających do połowy łydki. Kreacje tego typu zdominowały kolekcje znanych projektantów, wśród których nie mogło zabraknąć eleganckich modeli w czerwieni. Idealną opcją na ważną uroczystość będzie czerwona sukienka szmizjerka z wiskozy lub szyfonu. Rozkloszowany dół pięknie układa się w ruchu, więc taki krój możesz z powodzeniem założyć na wesele. Do czego? Elegancką czerwoną kreację midi najlepiej połączyć z klasycznymi szpilkami w odcieniu nude albo z sandałkami na szpilce w czerni. Dobrze sprawdzi się tu zarówno mini-kopertówka na łańcuszku, jak i większy kuferek. A kropką nad i w stylizacji z czerwoną midi będzie złota, delikatna biżuteria, np. modne w tym sezonie kolczyki koła. Materiały prasowe Podziel się Czerwona sukienka mini – 100% seksapilu Upalne dni to idealny czas na wyeksponowanie opalenizny, dlatego koniecznie zaopatrz się w co najmniej jedną czerwoną sukienkę mini. Strzałem w dziesiątkę będzie ta z uroczymi, dziewczęcymi falbankami, którą możesz wystylizować na kilka różnych sposobów. Taki model świetnie zagra z białymi trampkami i małym, skórzanym plecakiem. Dobrze wkomponuje się też w look z płaskimi sandałkami i torebką-koszykiem. A wieczorem możesz wykorzystać czerwoną sukienkę mini w stylizacji z sandałkami na słupku i ozdobną kopertówką na cienkim pasku. Jedno jest pewne: bez względu na to, którą wersję wybierzesz, w czerwonej mini z falbankami przyciągniesz niejedno spojrzenie! Materiały prasowe Podziel się Czerwona sukienka w groszki – nie tylko dla fanek retro W letnich stylizacjach doskonale odnajdzie się też czerwona sukienka w groszki. Modny wzór lansuje w tym sezonie między innymi włoska marka Gucci. Mocny, energetyczny kolor i wyrazisty print to duet nie do przebicia, dlatego czerwone kreacje tego typu polecamy paniom, które naprawdę lubią wyróżniać się z tłumu. A jeśli już postawisz na tak efektowny look, zaszalej również w dodatkach! Opcją dla prawdziwej fashionistki będzie połączenie czerwonej sukienki w grochy z sandałkami na platformie i słomkowym kapeluszem. Świetnie sprawdzą się też modne sneakersy, np. białe w stylu vintage, a do tego biała kurtka jeansowa i mały skórzany plecak. Co dla miłośniczek klasyki? Beżowe baleriny, trencz i czarna, wizytowa torebka – takie zestawienie z czerwoną kreacją w grochy to szyk rodem z paryskich uliczek! Materiały prasowe Podziel się Sukienka maxi w czerwieni – idealna na wesele Lato to również gorący sezon ślubny. Jeśli więc wybierasz się na wesele, wybierz prostą, ale niesamowicie efektowną czerwoną sukienkę maxi! Dobrym wyborem będzie zarówno model ze zwiewnym, plisowanym dołem, jak i ten o dopasowanym kroju rybki, który podkreśli kobiece kształty. Z czym zestawić tego typu kreację? Minimalizm w dodatkach będzie jak najbardziej wskazany, dlatego egzamin zdadzą złote sandałki na szpilce, proste kopertówki do ręki czy bardzo subtelna biżuteria. Efekt WOW gwarantowany! Materiały prasowe Podziel się Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze