Horoskop dzienny – 1 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, środa 1.11.2023

Koziorożec był tak skupiony na pracy, że może ledwo zdawać sobie sprawę z tego, jaki dzisiaj dzień. Dobrze, aby miał u boku partnera, u którego znajdzie emocjonalne wsparcie… i który przypomni mu na co dzień, co jest ważne w życiu. Dla Koziorożca to też czas podsumowań, ponieważ podjął ostatnio wiele poważnych decyzji. Musi zdecydować, czy wszystkie były dobre – i co zrobić, jeśli nie.