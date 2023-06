Najsmutniejsze znaki zodiaku. Życie z nimi może być trudne

Panna – odpowiedzialna i poważna

Osoby urodzone w tym znaku często nie wiedzą, co to beztroska zabawa. Panna już w młodym wieku jest poważna, odpowiedzialna i rozsądna. Ostrożna! Nie chce i nie lubi ryzykować. W życiu bierze na siebie zbyt dużo odpowiedzialności i ciężaru do uniesienia. Zodiakalne Panny to perfekcjonistki i surowe krytyczki – najczęściej samych siebie, bo nigdy nie są do końca zadowolone z tego, co robią i jak się zachowują.