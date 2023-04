Horoskop dzienny – 1 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 1.05.2023

Byk może liczyć na to, co ceni sobie najbardziej – święty spokój. W trakcie majówki nikt nie będzie zawracał mu głowy ani domagał się przysług czy usług. Spędzi ten czas tak, jak będzie miał ochotę. To niekoniecznie dobrze, bo pewnie i tak znajdzie sobie jakieś zajęcie, zamiast beztrosko się relaksować. Najważniejsze jednak, aby to Byk czuł się szczęśliwy sam ze sobą, niezależnie od tego, co robi.