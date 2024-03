Horoskop dzienny – 12 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, wtorek 12.03.2024

Przedstawiciele zodiakalnego Lwa nie są jeszcze gotowi do podjęcia pewnego kroku, mimo że czują wielką pokusę, aby już to zrobić. Nie warto działać pochopnie ani nierozważnie, bo nie przyniesie im to nic dobrego. Do wielkich zmian trzeba się szykować długo i z rozmysłem. Szkoda byłoby ponieść klęskę już na starcie z powodu porywczego temperamentu. Lew musi czekać na lepszy moment.