Horoskop dzienny – 12 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, czwartek 12.10.2023

Czwartek to dobry dzień, aby się pogodzić. Szczególnie powinny wziąć sobie to do serca właśnie Bliźnięta, czyli znak wyjątkowo charakterny i kłótliwy. Jeśli kogoś uraziły, powinny przeprosić. Jeśli to one są aktualnie na kogoś obrażone, może znajdą się w nastroju na tyle łaskawym, aby wybaczyć. Chowanie urazy nigdy nie jest zdrowe. Lepiej załagodzić konflikt, zapomnieć i żyć dalej – w spokoju.