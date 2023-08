Horoskop dzienny – 12 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, sobota 12.08.2023

Lwy potrzebują odpoczynku, dlatego nie tylko w sobotę, ale przez cały weekend powinny skupić się wyłącznie na relaksie. Odespać noce zarwane w ciągu tygodniu, zadbać o siebie i swój dobrostan psychiczny, by nabrać energii potrzebnej do zmierzenia się z kolejnymi wyzwaniami. Sobota to również dobry dzień, aby odezwać się do znajomego i zaproponować mu ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu.