Horoskop dzienny – 15 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, środa 15.11.2023

Merkury w sekstylu z Wenus zachęca do poszukiwania przyjemności, a do tego nie trzeba Byka zachęcać. To znak niezwykle zmysłowy, który lubi się rozpieszczać – o ile oczywiście akurat nie pracuje. Osoby urodzone w tym znaku mają problem z osiągnięciem zdrowej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Może najwyższy czas w końcu nad tym popracować? Gwiazdy sprzyjają.