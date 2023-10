Horoskop dzienny – 15 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, niedziela 15.10.2023

Osoby urodzone w znaku Skorpiona będą miały dzisiaj do załatwienia coś ważnego, czego nie da się dłużej odkładać. Jeśli nie wiedzą, co to takiego… tym gorzej dla nich! Wskazówką może być osoba, wobec której nie zachowały się ostatnio najlepiej. Jeśli przypomną sobie, co takiego zrobiły, dotrze do nich też to, o czym zapomniały. W ten sposób wszechświat będzie próbował Skorpionom coś przekazać.