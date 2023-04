Horoskop dzienny – 16 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, niedziela 16.04.2023

Bliźnięta powinny poświęcić ten dzień na spotkania z rodziną, mimo że niekoniecznie mają na to ochotę. W ostatnim czasie zaniedbały jednak kontakty z bliskimi, którzy czują się coraz bardziej odsunięci na margines zdarzeń. Szkoda, bo osoby urodzone w znaku Bliźniąt bardzo by zyskały na zacieśnieniu więzi. Potrzebują w życiu stałego punktu, kogoś, do kogo mogłyby wracać, gdy zmęczy je beztroska zabawa.