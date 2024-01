Horoskop dzienny – 16 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, wtorek 16.01.2024

Bliźnięta spędzą dzień spokojnie. Skupią się na tym, co mają do wykonania, a później zajmą własnymi sprawami. Wtorek nie zapisze się w jakiś szczególny sposób w ich życiu, ale nie będą też mieć na co narzekać. Po południu wreszcie będą miały okazję solidnie odpocząć psychicznie, robiąc tylko to, na co mają ochotę. Ktoś na szczęście wyręczy Bliźnięta w domowych obowiązkach.