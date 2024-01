Często przeklinasz? Zdziwisz się, o czym to świadczy

Według najbardziej znanej definicji, inteligencja to zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Umiejętność rozumienia (od łac. intelligentia – rozum) oraz wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce, co przejawia się przede wszystkim w kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów. Ludzi inteligentnych zwykle łatwo rozpoznać. Po słowach, sposobie prowadzenia rozmowy i niewyczerpanej ciekawości, która każe im szukać, pytać i wciąż dociekać.