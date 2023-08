Horoskop dzienny – 18 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, piątek 18.08.2023

Piątek to kiepski dzień na pracę. Raki zgodą się z tym stwierdzeniem, gdy przez cały dzień nie będą potrafiły skupić się na tym, co mają do zrobienia. Wszystko zacznie je rozpraszać, a szczególnie myśli o nadchodzącym weekendzie. Powinny uważać, bo mogą popełnić jakiś błąd, który znacząco oddali wizję wolności. Jeśli coś pójdzie nie tak, trzeba będzie niestety zostać dłużej i to naprawić.