Te znaki to najlepsze teściowe. Lista jest krótka

Koziorożce niesprawiedliwie cieszą się złą opinią

Zodiakalne Koziorożce często są trudne we współżyciu. Bywają bardzo zamknięte w sobie i mają konserwatywne poglądu. W przypadku teściowych spod tego znaku działa to jednak na plus, bo łatwiej godzą się z tym, że nie tracą syna, tylko zyskują córkę. Przecież taki jest porządek dziejów. Panie spod znaku Koziorożca chętnie wezmą pod swoje skrzydła nową kobietę w rodzinie, wytłumaczą jej, jakie panują tam zwyczaje i tradycje. Jeśli będzie pokorną i pojętną uczennicą, może liczyć na miłość teściowej. Jednak jeśli okaże się zbyt niezależna, matka Koziorożec jej nie zaakceptuje.