Najwięksi kłamcy. Lepiej uważaj na te znaki zodiaku

Mają dość lekkie podejście do prawdy. Powiedzą ci to, co chcesz usłyszeć, żeby uniknąć kłopotów, albo skłamią, by coś osiągnąć. Nie będą mieć wyrzutów sumienia, bo liczy się cel. Oto znaki zodiaku, które najczęściej mijają się z prawdą.