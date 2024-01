Horoskop dzienny – 18 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, czwartek 18.01.2024

Zodiakalne Ryby mają skłonność do czepiania się drobiazgów, są pamiętliwe i rzadko zapominają o urazach. To wyjątkowo zła polityka, bo w ten sposób to one noszą ciężar krzywd, które wyrządził im ktoś inny. Czasami lepiej pogodzić się ze złymi doświadczeniami, żeby szybciej je przepracować i dzięki temu się od nich uwolnić. Wybaczenie najszybciej prowadzi do uzdrowienia.