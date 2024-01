Najgorszy partner z całego zodiaku. Myśli tylko o sobie

Strzeż się gniewu Koziorożca. Ma trudny charakter i jest pamiętliwy

Zodiakalne Koziorożce ogólnie nie cieszą się najlepszą opinią. Ich skrytość, zamiłowanie do intryg oraz zdolności manipulacyjne mogą przerażać. To znak wyrachowany, który nie potrafi się komunikować i nie działa wprost. Woli kombinować, aby osiągnąć swój cel. Z tego powodu jest trudnym we współżyciu partnerem, ponieważ nigdy do końca nie wiadomo, co myśli, co czuje i o co mu chodzi. Wszystkiego trzeba się domyślać.