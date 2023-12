Horoskop dzienny – 19 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, wtorek 19.12.2023

Byka zbliżające się święta wprawiają w nieco nerwowy, jeśli nie całkiem depresyjny nastrój. Ciągle ma wrażenie, że tyle zostało do załatwienia, a bliscy dodatkowo stawiają go przed kolejnymi zadaniami, na które wcale nie ma ochoty! Niestety, ale tak to działa w rodzinie: ci, którzy mało dają od siebie na co dzień, muszą wykazać się chociaż od święta. Nie ma co narzekać, lepiej brać się do roboty.