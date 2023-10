Horoskop dzienny – 19 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, czwartek 19.10.2023

Dzisiaj Pannom ciężko będzie zmusić się do czynu. Nie mają ani ochoty, ani motywacji do działania. Wiele osób urodzonych w tym znaku może poczuć wyjątkową niechęć do swojego obecnego źródła zarobkowania – możliwe, że nawet bez szczególnego powodu. Najważniejsze to w takiej chwili się nie przepracowywać, jeśli nie trzeba. Wtedy Pannom jakoś uda się przeżyć ten niewdzięczny dzień.