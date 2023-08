Horoskop dzienny – 2 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, środa 2.08.2023

Merkury w opozycji do Saturna podziała negatywnie na ciemną stronę osobowości Koziorożca. Łatwo będzie go dzisiaj urazić, a obrażony Koziorożec odpowie agresją, zacznie też niemal natychmiast planować zemstę. W takim nastroju może zranić słowem jak nożem, co powinny wziąć sobie do serca wszystkie osoby, które mieszkają pod jednym dachem z Koziorożcem – lepiej go dzisiaj nie wkurzyć.