Horoskop miesięczny na sierpień 2023. Byk, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wodnik – horoskop na sierpień 2023

Sierpień u Wodnika będzie miesiącem miłości, ale dla osób urodzonych w tym znaku nie powinna to być żadna niespodzianka. Długo o tym marzyły, starały się, a nawet modliły. Teraz wreszcie uśmiechnęło się do nich szczęście w sprawach sercowych. Chcą z niego korzystać na tyle, na ile się da, jednak niesie to ze sobą pewne niebezpieczeństwa: partnera nie wolno zagłaskać na śmierć. Każdy potrzebuje swojej przestrzeni, Wodniki powinny najlepiej to zrozumieć – i przyjąć do wiadomości.