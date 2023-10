Horoskop dzienny – 20 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, piątek 20.10.2023

Koziorożce powinny się skupić się na tym, co mają do zrobienia, żeby jak najszybciej skończyć – przecież właśnie na tym im dzisiaj zależy. Możliwe, że mają pewne własne plany, które chciałyby zrealizować, a na to oczywiście potrzebują wolnego czasu. Koziorożce przyzwyczajają pracodawców do tego, że zawsze są dostępne, dlatego gdy chcą się uwolnić z kieratu, mają problem. Czas to zmienić.