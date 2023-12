Horoskop dzienny – 21 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, czwartek 21.12.2023

Nie każda Panna będzie zadowolona z dzisiejszego dnia. Najgorzej przeżyją go te osoby, które już mają swoje rodziny, a wraz z nimi – obowiązki. Komuś trzeba będzie pomóc, komuś udzielić reprymendy, a jeszcze kogoś innego ustawić do pionu. Przygotowania do świąt to nerwowy czas, więc łatwo stracić cierpliwość… Jednak nie bardzo się to opłaci. Bliskich lepiej do pomocy zachęcać niż zmuszać.