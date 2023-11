Horoskop dzienny – 21 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, wtorek 21.11.2023

Dzięki pomocy życzliwej osoby Panna uniknie dzisiaj groźnej sytuacji. To doświadczenie da jej dużo do myślenia, więc przez resztę dnia bardzo trudno będzie jej się skupić na wykonywaniu obowiązków. Powinna się jednak do tego zmusić, bo ewentualna pomyłka może ją wiele kosztować. Niestety, Panna nie zaliczy wtorku do szczególnie udanych i do domu wróci kompletnie wyczerpana.