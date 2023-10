Horoskop dzienny – 21 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, sobota 21.10.2023

Merkury w kwadraturze z Plutonem może kusić dzisiaj Lwa, aby szczerze powiedział, co mu leży na wątrobie. Niestety, osób urodzonych w tym znaku lepiej do tego nie zmuszać. Lew, który raz zacznie, tak szybko nie skończy. Ognisty temperament i agresywna natura mogą prowadzić do poziomu szczerości, którego nikt inny nie zniesie, a w domu rozpęta się trudna do opanowania awantura.