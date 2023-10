Horoskop dzienny – 22 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, niedziela 1.10.2023

Dobrym pomysłem będzie spędzenie tej niedzieli na świeżym powietrzu. Ryby powinny wybrać się na spacer i poszukać inspiracji w naturze lub sztuce, skupić się na pozytywnych aspektach swojego życia. To dobry czas na odnowę i zregenerowanie sił. Oczywiście można to również zrobić w zaciszu swojego domu, ale po co? Lepiej wyjść do ludzi, nawiązać nowe znajomości i pozytywne kontakty.