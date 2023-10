Najbardziej szalone znaki zodiaku. Mają pstro w głowie

Barana wiecznie rozpiera energia

Za Baranem ciężko nadążyć. Szybko myśli, szybko mówi, szybko działa. Musi natychmiast zrealizować każdy pomysł, który tylko przyjdzie mu do głowy – najczęściej zanim zdąży go sobie dobrze przemyśleć i rozważyć ewentualne konsekwencje. Barany są mistrzami rozwiązywania problemów, które same sprowadziły na swoją głowę. Z jednej strony bardzo inteligentne, utalentowane i pełne fantazji, z drugiej – czasami wymagają opieki niczym małe dzieci, bo ich własna inwencja może im zaszkodzić. Zodiakalne Barany są kompletnie szalone, a co gorsza – lubią to! Są bardzo dumne ze swoich zwariowanych przygód.