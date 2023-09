Horoskop dzienny – 25 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, poniedziałek 25.09.2023

Ryby znalazły się wreszcie na właściwej ścieżce. Merkury w trygonie z Jowiszem tylko potwierdzi to, co same już dobrze wiedzą – wreszcie są gotowe na nowe wyzwania! Wcześniej bały się pokazać światu, co naprawdę potrafią, teraz zaczną ambitnie planować swoje kolejne kroki. Nie muszą się niczym martwić, bo cały wszechświat sprzyja temu, żeby Ryby pokazały, na co je stać.