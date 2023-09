Horoskop dzienny – 26 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, wtorek 26.09.2023

Wtorek nie przywita dobrze Byka, któremu przyniesie rozczarowanie. Ktoś go zawiedzie albo coś się nie uda, co od razu nastawi go negatywnie na cały dzień. To wielka szkoda, bo ten dzień niósł ze sobą wyjątkowy potencjał, którego zawiedziony i zdenerwowany Byk zupełnie nie dostrzeże. Kolejna okazja nie pojawi się szybko, ale nie warto tracić nadziei. Tak uparty człowiek na pewno zajdzie daleko.