Dorota

Teściowa o imieniu Dorota to ciepła, serdeczna i uczynna osoba. Zawsze będzie służyć swoją radą, wsparciem i pomocną dłonią - nieważne, czy chodzi o opiekę nad wnukami, kiedy chcecie wyjść na randkę, czy o przygarnięcie zwierząt na wakacje, czy może podlewanie kwiatków podczas urlopu. Dorota, chociaż jako pierwsza będzie chętna do pomocy, to jednocześnie nie ma w zwyczaju wtrącać się niepytana w życie swojego dziecka. Cechuje ją także ogromna empatia i wrażliwość.