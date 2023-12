Horoskop dzienny – 28 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, czwartek 28.12.2023

Barany muszą uważać na ludzi, którzy nie mówią im prawdy. Jako znak z natury szczery i prostoduszny, często nie potrafią rozpoznać kłamstwa, bo zwyczajnie się go nie spodziewają. Ufają, że każdy jest wobec nich szczery i otwarty, czyli dokładnie taki, jak one same. Niestety, nadmierna ufność nie jest dzisiaj wskazana. Lepiej zachować czujność i pilnie wypatrywać ewentualnych oszustów.