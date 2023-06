Najgorsze pary zodiaku. Stworzą toksyczny związek

Rak i Strzelec nie osiągną porozumienia

Rak i Strzelec mają zupełnie odmienne podejście do życia. Raki są niezwykle emocjonalne, romantyczne i marzycielskie. Pragną stabilności i szczęśliwej rodziny, którą zbudują z godnym zaufania i oddanym partnerem. Tymczasem Strzelec należy do znaków wyjątkowo rozrywkowych i beztroskich. Pragnie jak najdłużej się bawić, nie chce się zbyt szybko przywiązywać do jednej osoby, ale też nie potrafi przyznać tego wprost – bardzo trudno zmusić Strzelca do jasnej deklaracji. Delikatnemu Rakowi Strzelec może łatwo złamać serce – poczuje się zagubiony i niezrozumiany, jakby narzucał się ukochanemu wbrew jego woli. A Strzelec – jak to Strzelec – nawet nie zauważy w czym problem.