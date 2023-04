Horoskop dzienny – 28 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, piątek 28.04.2023

Gdy inni myślą o majówce, Bliźnięta mierzą się z problemami finansowymi. Niestety, miesiąc się kończy, a one źle podeszły do planowania budżetu. Zresztą, jest to znak dosyć beztroski, który lubi się bawić, nie oglądając się na koszty. Teraz przyjdzie mu ponieść tego przykre konsekwencje. Nie znaczy to, że Bliźnięta same się ogarną, raczej skorzystają z finansowej pomocy życzliwej im osoby.