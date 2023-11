Horoskop dzienny – 28 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, wtorek 28.11.2023

We wtorek praca nie znajdzie się w centrum uwagi osób urodzonych w tym znaku. Zaczną przesadnie skupiać się na szczegółach, co spowoduje, że niczego nie doprowadzą do końca. Kreatywność i lepsza organizacja myśli może im pomóc osiągnąć to, co sobie zamierzyły. Wagi nie powinny dzisiaj słuchać dobrych rad innych, zwłaszcza jeśli o nie nie prosiły. Zostaną w ten sposób wprowadzone w błąd.